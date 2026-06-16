Incendio devasta auto elettrica in centro a Milano: fumo e paura

Fumo nero e alto in cielo. Attimi di forte apprensione nella mattinata di lunedì, in pieno centro a Milano

Una piccola auto elettrica è stata completamente distrutta da un improvviso incendio divampato a pochi passi da piazzale Cadorna e via Marco Minghetti, proprio alle spalle del Castello Sforzesco. Il rogo è scoppiato intorno alle 10. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto la carrozzeria del veicolo, sollevando una densa colonna di fumo visibile da diverse zone del centro storico. Fortunatamente, l’incidente non avrebbe provocato feriti né intossicati.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area prima che il rogo potesse coinvolgere altri veicoli o elementi urbani.

Traffico rallentato per i soccorsi

Insieme ai pompieri sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno isolato il tratto di strada interessato per permettere le operazioni di spegnimento e per gestire i fisiologici rallentamenti al traffico veicolare. Restano ancora da accertare le cause del guasto che ha fatto scatenare l’incendio.

www.milanotoday.it