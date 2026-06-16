Garlasco, un testimone: “Ho riferito della presenza di una donna bionda e sono stato minacciato”

“La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%”

È quanto affermato da un testimone nell’intervista raccolta da Antonino Monteleone nel corso della prima puntata di ‘Filorosso’, a partire dalle ore 21.15 questa sera su Rai 3 e RaiPlay. L’uomo il 13 agosto 2007 si trovava a Garlasco, proprio durante le ore del delitto di Chiara Poggi, e – come sottolineato nel corso dell’intervista – aveva già formalizzato lo scorso anno ai carabinieri le sue dichiarazioni, che però non avrebbero ricevuto adeguata attenzione. L’uomo, in attesa di un appuntamento di lavoro fissato per le ore 10, stava passeggiando per Garlasco quando si è imbattuto in una donna in bicicletta.

“La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%”. Un ricordo che il testimone definisce vivido e immutato nel tempo: “Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare”.

Particolarmente rilevante è anche il passaggio relativo alle presunte intimidazioni ricevute dopo aver parlato: “Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente”.

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