Che intenzioni abbiamo questa volta? Di farci chiudere nuovamente dentro casa?

di Massimo Viglione – Che intenzioni abbiamo?

Io non cederò.

Può essere considerato un caso, una coincidenza, che, all’improvviso, del tutto inaspettatamente, il governo Meloni approva, dopo tre anni dalla scadenza di quello di Conte, nascostamente un piano anti “pandemia” in tutto e per tutto simile a quanto di folle e totalitario compiuto dai governi Conte e Draghi (sempre appoggiati, non dimentichiamolo, infallibilmente da tutto il centro-destra, nessuno escluso), e, di punto in bianco, si comincia a parlare di ben due “virus” in arrivo?

Come può non venire in mente che anche questa volta, come sei anni fa, sia tutto programmato?

Piano anti-pandemia del governo meloniano, ed ecco i virus che arrivano dopo pochi giorni.

Questo piano meloniano anti pandemia non fa forse tornare alla memoria Conte che il 31 gennaio 2020 (ovvero, prima che si sapesse alcunché di quello che stava per accadere, anche prima dell'”abbraccia un cinese” di piddina memoria, che fu solo in febbraio) mette segretamente l’Italia in stato di emergenza nazionale?

Non fa tornare alla memoria Grillo che nell’ottobre del 2019 si fa immortalare – in pratica prima al mondo – con la mascherina?

Come è possibile non capire, nemmeno dopo tutto quello che è avvenuto – le incalcolabili morti improvvise, gli ancor più incalcolabili danni da vaccino per un numero enorme di persone, le denunce in tutto il mondo (perfino al Congresso USA) del fatto che si trattò chiaramente di un esperimento generale di preparazione a futuri scenari – che ora stanno preparando i futuri scenari?

Come è possibile caderci ancora dopo che le stesse grandi case farmaceutiche hanno ammesso la verità? Dopo che centinaia se non migliaia di denunce di inganno globale sono arrivate e arrivano ogni giorno da ogni parte?

Come è possibile non capire che chi ha venduto, in maniera continua e sempre più scandalosamente servile, l’Italia e i nostri soldi, a Zelenski, è asservita vilmente e senza dignità alcuna ai padroni di Zelenski, che sono gli stessi padroni del vaccinismo globalista? Che è al servizio continuo della UE della von der Leyen?

Che intenzioni abbiamo questa volta? Di farci chiudere nuovamente dentro casa in silenzio? Di fingere di credere ancora a questi infami?

Di vedere il carabiniere che rincorre sulla spiaggia isolata quel poveretto che stava correndo per conto proprio?

Di vedere il carabiniere che interrompe la Messa nel momento della Consacrazione col cellulare in mano?

Di farsi dire che marito e moglie che dormono insieme la notte non possono stare in auto vicini di giorno?

Di sentirsi dire che “niente sarà più come prima”?

O magari che “andrà tutto bene”?

Che occorre prendere il caffè in piedi e non seduti?

Che occorre bucarsi per non morire, mentre invece chi si buca va incontro alla morte?

E che chi si buca tre volte ma non la quarta è un no-vax?

Che occorre di nuovo farsi spaccare il naso un giorno sì e un giorno no per non perdere il posto di lavoro?

Di farci nuovamente cacciare impunemente dai mezzi di trasporto, dagli uffici, dai negozi, dai ristoranti, dai bar, e da tutti gli infami che si comportarono da infami solo cinque e quattro anni fa?

Vogliamo vedere un’altra volta infermieri che ballano mentre i pazienti muoiono?

Vogliamo vedere un’altra volta orde di medici che incassano soldi a ogni vaccino? E tutto questo impunemente?

Vogliamo sentire un’altra volta politici, giornalisti e guitti di ogni risma sputare odio e minacce di morte in televisione contro i “no-vax”, e tutto sempre impunemente?

Non abbiamo davvero imparato nulla? Né sul vaccinismo assassino, né sul totalitarismo sanitario, né su Bill Gates e Fauci, né sullo schifo morale di questi politicanti schiavi senza dignità alcuna?

O vogliamo credere magari all'”atto d’amore” di un clero traditore, interessato e in gran parte apostata?

Non è difficile capire che come Conte prese ordini, così la Meloni prende ordini. Lo vediamo ogni giorno con l’UE e l’Ucraina.

Dobbiamo prepararci questa volta: se in massa usciamo comunque, se in massa non chiudiamo i negozi agli uomini liberi, se in massa prendiamo a pernacchie loro e le regioni colorate, se denunciamo pubblicamente ogni abuso e sopruso, a partire dai sanitari fino ai giornalisti e ai minacciatori infami, faranno retro marcia, specie a poca distanza di tempo dalle prossime elezioni.

Il problema è che un tale comportamento lo può avere solo un popolo libero, sano, forte, coeso, consapevole.

Ovvero, non gli italiani.

Ma alcuni italiani possono farcela.

Io sono fra questi. Non ho ceduto allora, non cederò stavolta.

Né il mio braccio, né il mio naso, né il mio intelletto, né la mia dignità, né la mia libertà.

Ho combattuto allora, combatto oggi, combatterò finché Dio me lo permetterà. Anzitutto, contro il fuoco amico dei traditori. Io li ho tutti in mente, di ieri e di oggi.

Perché questa è una guerra. Forse, la più atroce delle guerre mai concepite contro l’uomo, contro la giustizia, contro il bene, contro la carità, contro la verità.

Ed è in guerra che ci vede chi è uomo e chi è servo

Prof. Massimo Viglione