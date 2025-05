Milano, anziana uccisa da un 15enne straniero

La discussione, poi l’aggressione che le è stata fatale. Tutto tra quattro mura, all’interno della sua casa in zona Morivione

Una donna di 82 anni è stata strangolata e uccisa nel proprio appartamento al civico 46 di via Bernardino Verro nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio. A ucciderla, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un ragazzino di 15 anni. Sul caso sta indagando la polizia, intervenuta con le Volanti e la Squadra Mobile.

La discussione e l’omicidio

I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne si sarebbe scagliato contro l’anziana (cittadina italiana) al culmine di un litigio per futili motivi. La donna sarebbe stata prima tramortita con un colpo alla testa sferrato con una lampada e strangolata. Tutto sarebbe accaduto nel primo pomeriggio.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando il giovane – uscito dall’appartamento dell’anziana e tornato a casa – avrebbe confessato il fatto alla madre (cittadina dominicana). È stata lei ad allertare il 112. L’intervento è stato trasferito alla centrale operativa della questura di Milano, intervenuta sul posto con le volanti.

L’ex vicina di casa

Stando a quanto emerso finora, la vittima era l’ex vicina di casa della famiglia del giovane. Entrambe le famiglie vivevano nello stesso palazzo fino a un anno fa, poi la famiglia del ragazzo ha traslocato in un altro stabile. Restano ignoti i motivi che hanno scatenato la brutale aggressione. All’interno dell’appartamento stanno operando gli agenti della scientifica. Il 15enne, intanto, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. I detective sono in attesa dell’arrivo del pubblico ministero del tribunale per i minorenni.

