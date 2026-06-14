GB, Starmer: “le forze dell’ordine mantengono questo paese al sicuro 24 ore su 24”

“Nelle prime ore di questa mattina, ho ordinato alle nostre Forze Armate di intercettare una petroliera della flotta ombra che tentava di attraversare la Manica. Questa operazione di successo infligge un altro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi.
Voglio ringraziare coloro che sono stati coinvolti, incluse le nostre Forze Armate e gli agenti delle forze dell’ordine che mantengono questo paese al sicuro 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.”
Lo scrive Keir Starmer su X scatenando la rabbia e l’ilarità dei britannici. Il commento è esilarante: “Puoi fermare una grande petroliera nel Canale della Manica, ma non puoi ancora fermare i piccoli immigrati illegali che lo attraversano ogni giorno.”
You can stop a big tanker in the English Channel, but you still can’t stop small illegal immigrants crossing it every day. pic.twitter.com/dfUfKTvGXJ
— Osint World (@OsiOsint1) June 14, 2026