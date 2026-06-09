Roma, rubata statua della Madonna

A Villa Lazzaroni, nel quartiere Appio Latino di Roma, i residenti sono sotto shock per il furto della statua della Madonna, scomparsa dalla sua nicchia all’interno del parco. La notizia ha rapidamente fatto il giro del quartiere, alimentando indignazione e tristezza tra i fedeli che frequentano abitualmente l’area verde.

“Non sappiamo niente. Siamo solo convinti sia stata rubata di notte, perché poco distante c’è un parcheggio aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette”, racconta uno dei frequentatori della zona all’inviata di “Morning News”. L’uomo sottolinea anche un altro elemento critico: l’assenza di telecamere di sorveglianza, che rende difficile ricostruire quanto accaduto.

Un altro fedele interviene chiedendo un intervento più deciso da parte delle autorità. “Alle forze dell’ordine chiediamo più controlli, oltre alla chiusura dei cancelli”, afferma, ricordando che episodi simili non sono isolati. “Anche all’interno del municipio stesso ci sono stati diversi furti. Qui la notte succede di tutto”, aggiunge, denunciando una situazione di insicurezza che va avanti da tempo.

L’ultimo appello arriva da una donna di mezza età, visibilmente scossa: “A chi ha visto qualcosa, chiediamo di parlare. Agli autori del gesto, chiediamo che ci riportino la madonnina”. Un invito alla collaborazione e al senso civico, nella speranza che la statua possa tornare al suo posto.

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