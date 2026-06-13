UE apre ai negoziati per adesione di Ucraina e Moldova

L’Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldova

Tutti gli Stati membri hanno raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati che potrebbero portare i due Paesi a entrare nell’Ue. L’annuncio è arrivato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa, quando verrà aperto il dossier dedicato agli aspetti fondamentali del processo di adesione. Si tratta di uno dei momenti più importanti dell’intero iter, perché “riguarda i valori e i principi su cui si fonda l’Unione, dal rispetto dello Stato di diritto alla solidità delle istituzioni democratiche”

Von der Leyen e Costa: “Un riconoscimento agli sforzi compiuti”

Nel loro messaggio congiunto, Ursula von der Leyen e Antonio Costa hanno spiegato che lunedì verrà aperto il primo “cluster”, ovvero il gruppo di capitoli negoziali dedicato ai principi fondamentali, definito la vera e propria spina dorsale del percorso di adesione.

Secondo i due leader europei, la decisione rappresenta un riconoscimento della “determinazione, del coraggio e dell’impegno” dimostrati da Ucraina e Moldova nel portare avanti le riforme richieste dall’Unione nonostante le difficoltà affrontate. Von der Leyen e Costa hanno inoltre sottolineato che l’allargamento resta una scelta strategica per l’Europa, capace di rafforzare pace, sicurezza e prosperità in tutto il continente.

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