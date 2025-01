Tunisia: 20mila migranti irregolari a Sfax, punto d’imbarco per l’Europa

Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dal 2024 ci sono più di 20.000 migranti irregolari a el Amra nel governatorato di Sfax, una delle zone da dove partono molte imbarcazioni che tentano di raggiungere l’Europa.

Lo ha comunicato il generale di brigata Khaled Ben Jarad, direttore centrale dell’Ispettorato generale della Guardia nazionale, capo del Comitato per la migrazione irregolare, sottolineando che “non è attualmente possibile” stabilire il numero esatto di migranti irregolari provenienti dai Paesi dell’Africa subsahariana in Tunisia, a causa del cambiamento dei dati al momento dell’ingresso e dell’uscita dalla Tunisia, secondo i dati dell’Oim.

In un discorso nell’ambito di una giornata di studio organizzata dall’Assemblea del Popolo al parlamento del Bardo sulla “migrazione irregolare in Tunisia”, e riportato dall’Agenzia Tap, Ben Jarad ha osservato che i migranti irregolari provenienti dai Paesi dell’Africa sub-sahariana entrano spesso in Tunisia attraverso l’Algeria, sottolineando che ci sono più di 22 nazionalità di migranti irregolari in Tunisia.

Il numero di irregolari in Libia è di un milione, mentre l’Algeria ne conta 250.000, secondo le statistiche dell’Agenzia europea per le frontiere Frontex, ha detto, aggiungendo che gli sforzi della sicurezza hanno ridotto il flusso di questi migranti verso la Tunisia al 64% nel settembre 2024, e ridotto il tasso di ingresso via terra dell’84% negli ultimi tre mesi del 2024.

L’anno scorso le autorità tunisine hanno arrestato 80.000 migranti, smantellato 96 campi di fortuna e arrestato 15 migranti irregolari per sospetto terrorismo, ha aggiunto il generale, precisando che il numero di casi di traffico di esseri umani ha raggiunto i 64 casi l’anno scorso, con l’arresto di 88 persone. 40 fascicoli sono stati aperti contro cantieri abusivi di costruzione di barche non autorizzate e più di 2080 persone sono state arrestate tra gli organizzatori e gli intermediari di operazioni di migrazione irregolare. Dopo aver elogiato gli sforzi della sicurezza per affrontare questo fenomeno, i parlamentari che hanno partecipato a questa giornata di studio hanno messo in guardia dai suoi pericoli, che minacciano la sicurezza nazionale a causa di molte considerazioni.

I deputati di Sfax, in particolare, hanno espresso la loro “grande indignazione” per la situazione, che hanno descritto come “pericolosa e miserabile” nei vari comuni del governatorato, sottolineando che i residenti di queste aree “vivono in uno stato di terrore e rabbia” perché non possono lasciare le loro case per paura che le loro figlie e le loro donne siano vittime di crimini che possono essere commessi dai migranti africani”. ANSA