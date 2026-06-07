Pensiero e azione sono come due coniugi litigiosi

di Franco Luceri – Il mondo della cultura lavora da un secolo alla formazione dei cervelli, promettendo di garantire qualità di vita ai popoli, e stabilità al “treppiede” dei potenti: politica, mercato, finanza.

Una volta politici, industriali e banchieri provvedevano da sé, a sanare i guasti, per conservare un minimo di produttività e pace ai popoli.

Poi ha iniziato a farsi spazio la scienza, con la promessa di garantire civiltà e progresso.

Ma dopo due secoli e mezzo dalla prima rivoluzione industriale che prometteva decollo verticale della produttività economica, oggi siamo alla quarta rivoluzione, e persino le prime potenze mondiali, sono talmente appesantite da montagne di debito pubblico impagabile, che rischiano di precipitare nel default. Decollano solo bombe, missili e droni assassini.

Perciò, qualunque problema si voglia affrontare con serietà, è inutile fingere di ritoccare il treppiede del potere: politica, mercato e Finanza, (con 5000 anni di onorato servizio) perché a guastare o sanare i sistemi sociali attuali è solo e soltanto la cultura: istruzione, informazione, scienza.

Questa quarta gamba culturale vorrebbe integrarsi al treppiede per convertirlo in tavolo da pranzo, ma rischia di fare più danni che utili, perché pensiero e azione non si muovono alla stessa velocità.

Le intuizioni sono un lampo le azioni concrete un bradipo sciancato.