Tajani: “aiutare Kiev per impedire una vittoria della Russia”

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani si augura “un Consiglio europeo che decidesse tutte le strategie utili per raggiungere la pace sia in Ucraina, sia a Gaza che nel Mar Rosso” ma sottolinea come per fare questo a volte “serva anche l’uso della forza”.

“Serve aiutare l’Ucraina a impedire una vittoria della Russia, perché Mosca ha violato il diritto internazionale quindi non può passare la legge del più forte – ha detto in un intervento radiofonico -. Quindi aiutare l’Ucraina serve per poi sedersi al tavolo della pace. Se Kiev viene sconfitta non c’è più il tavolo della pace”.

Vertice Ue, prontezza “civile-militare” è nelle conclusioni

L’articolo sulla prontezza alle crisi è nelle conclusioni del Consiglio Europeo, ma in una sezione diversa (a sé stante) rispetto alla bozza pre-vertice. La formulazione viene dunque confermata, con i leader che sottolineano “la necessità imperativa” di una “preparazione militare-civile rafforzata” e di una “gestione strategica” delle crisi nel contesto dell’evoluzione del panorama delle minacce.

Michel: “Cambio di paradigma sulla difesa, ora più Ue”

“Credo profondamente a un cambiamento di paradigma del progetto europeo, che era fondato sulla cooperazione e la prosperità, mentre la difesa era affidata alle competenze nazionali, oggi abbiamo deciso di rafforzare il pilastro europeo”. Lo ha detto Charles Michel al termine del Consiglio Europeo. tgcom24.mediaset.it