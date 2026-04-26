La cultura serve a garantire forza ascensionale alla ricchezza

di Franco Luceri – Per sottrarre la ricchezza alla forza gravitazionale che la sposterebbe dal banchiere al barbone, dal ricco al povero; l’umanitÃ si Ã¨ dotata di una forza “ascensionale”, che ne inverte la direzione di marcia: dal barbone al banchiere, (come se avesse fatto spuntare le ali alle banconote) e in ogni angolo del pianeta, a questa infallibile forza, gli addetti ai lavori hanno dato il nome di progresso culturale, scientifico, tecnologico e finanziario.

Grazie alla cultura, tutti i potenti del mondo che maneggiano sapere, potere e avere, vivono di parole proprie e ingrassano di ricchezza prodotta dal lavoro massacrante, pericoloso e malpagato altrui.

Hanno predisposto un vasto e infallibile menÃ¹ di saperi che sposta ricchezza dal povero alla classe media e poi torna a impoverire la classe media, spostando vagonate di miliardi verso i Paperoni del mercato e della Finanza.

La cultura tratta poveri e onesti da illustrissimi commensali, da servire in guanti bianchi. Riempie l’Atto Costitutivo di qualunque Stato democratico di diritti inalienabili per cittadini “SOVRANI”, salvo poi trasformarli in somari, esponendoli a qualunque rischio e sfruttamento, senza alcuna protezione, ma con la garanzia che i Paperoni trilionari ne trarranno il massimo profitto, senza rischiare di tasca propria manco una quattro soldi bucata.

A differenza della moneta che ha un valore garantito, il valore della cultura va dimostrato a colpi di PIL (prodotto interno lordo). E di reddito e proprietÃ personali.

Tutto il sapere umano Ã¨ come l’esca, non serve per sfamare e ingrassare i manovali della Cultura e della Politica, ma i giganteschi e furbi pescatori a strascico del mercato e della Finanza che sono costantemente impegnati a liberarli dalla grana svuotandoli il portafoglio.

Io ho tentato di capire cosa c’Ã¨ nella cultura che nei millenni si Ã¨ dimostrato vitale per i poveri e per gli onesti senza essere mortale per i ricchi. Niente, nemmeno una lettera dell’alfabeto o un numero della tavola pitagorica Ã¨ servito o serve a spostare un briciolo di potere dai ricchi ai poveri.

Tutto ciÃ² che hanno partorito a tutt’oggi filosofi e matematici Ã¨ servito e serve a fare i ricchi piÃ¹ ricchi, facendo i poveri piÃ¹ poveri.

Ma dalla rivoluzione francese ad oggi Ã¨ successa quasi la fine del mondo, per la mostruosa lievitazione che ha avuto lo strapotere dei potenti e il collasso in caduta libera del “diritto alla vita” degli impotenti.

I popoli sono stati sempre governati da tiranni o da regnanti, ma il potere dei politici di una volta era insignificante rispetto al potere dei premier attuali delle prime potenze mondiali atomicamente armati.

Luigi XVI fu decapitato il 21 gennaio 1793, perchÃ© aveva osato aumentare le tasse ai padroni e il 16 ottobre 1793, la sua consorte Maria Antonietta fece la stessa fine.

In 233 anni le monarchie tributariamente tiranniche come quella francese si sono evolute in civilissime democrazie governate da Premier e Presidenti legittimati a tassare e sperperare a danno dei popoli borsa e vita.

E come se non bastasse sono liberissimi di andare in giro per il mondo a commettere genocidi e crimini contro l’umanitÃ a proprio insindacabile giudizio.

C’Ã¨ pure qualche arbitro che tenta di minacciare con cartellino giallo, ma non va oltre il bla bla. Nessuno disturba il lavoro dei potenti premier democratici se e quando decidono che un popolo va messo in ginocchio o cancellato dalla faccia della terra.

Una volta nessuno sapeva delle condizioni di un popolo votato allo sterminio, come gli ucraini, i palestinesi e gli iraniani. Mentre ora, 8 miliardi di umani sono informati in tempo reale di quale popolo stanno massacrando i potenti della politica della finanza e del mercato, e nessuno muove una obiezione che vada oltre il bla bla e che salvi anche solo una vita. Nessuna minaccia nemmeno con scacciacani giocattolo.

Cosa ha fatto lievitare il potere, l’immunitÃ e l’impunitÃ dei governanti attuali delle primissime potenze mondiali, se non il presunto progresso culturale, scientifico, tecnologico e finanziario?

Chi considera ecoicida il progresso sbaglia di grosso, perchÃ© dalle caverne ad oggi la cultura ha dimostrato grande rispetto per la natura, avendo mutuato nei sistemi sociali lo stesso “ordine” del Creato, che a prescindere dal livello culturale dei singoli e dei popoli, garantisce, come nella giungla, che le prede siano al servizio dei predatori. Gli impotenti al servizio dei potenti.

CosÃ¬ fu Ã¨ e sarÃ !

Franco Luceri