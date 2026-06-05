Palazzolo: armato di fucile salta da un balcone all’altro, denunciato albanese

Armato di fucile si arrampicava tra balconi e terrazze di un condominio di Palazzolo sull’Oglio prima di scendere in strada e mettersi a urlare

Protagonista della vicenda un cittadino albanese di 25 anni, poi bloccato dai carabinieri e denunciato. È successo nella mattinata del 2 giugno. Alcuni residenti, allarmati, hanno fatto scattare la chiamata al 112, raccontando la scena surreale di cui erano testimoni: un uomo armato stava scavalcando le balconate di un complesso residenziale. Poi si sarebbe trasferito in strada: avrebbe cominciato a gridare con veemenza attirando l’attenzione di passanti e residenti.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiari. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha rifiutato di esibire i documenti e avrebbe reagito con minacce e insulti nei confronti degli operatori. Dopo alcuni momenti di tensione è stato immobilizzato e messo in sicurezza senza che nessuno rimanesse ferito.

Carabina (rubata) in casa

La successiva perquisizione nell’abitazione del 25enne ha permesso di recuperare anche una carabina calibro 4,5. Dagli accertamenti è emerso che l’arma era stata arraffata durante un furto in abitazione avvenuto nel novembre del 2023 in provincia di Reggio Emilia, ed è stata sequestrata.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha accompagnato il giovane all’ospedale di Chiari in codice giallo per gli accertamenti sanitari del caso. Al termine delle verifiche è stato dimesso.

Il 25enne è stato denunciato per ricettazione, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. I vicini di casa, ascoltati dai militari in merito agli spostamenti dell’uomo sui terrazzi condominiali, hanno invece deciso di non sporgere querela.

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