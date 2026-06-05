Educazione “sessuo-affettiva”, Pd contro il consenso informato per i genitori

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Alessandro Zan

Alessandro Zan (responsabile diritti nella segreteria nazionale del Pd) scrive su X: “Il ddl Valditara approvato oggi in Senato è una legge vergogna che riporta l’Italia al Medioevo.

Invece di rafforzare l’educazione sessuo-affettiva in un Paese segnato ogni giorno da femminicidi, violenza di genere e reati d’odio, la destra fa l’esatto contrario subordinando l’insegnamento al consenso dei genitori. Come se i ragazzi aspettassero il permesso per relazionarsi e informarsi.

Schlein gay pride

In quasi tutti gli Stati europei l’educazione sessuale è parte stabile dei percorsi scolastici, spesso obbligatoria perché strumento di prevenzione riconosciuto a livello internazionale.
Valditara, poi, non perde occasione per diffondere fake news sul gender, continuando a soffiare sul vento dell’odio che è esattamente ciò che la scuola dovrebbe insegnare a combattere.”

x.com/ZanAlessandro/status/2062547127859900433

Il Pd fa affari sui “diritti”. Nel mirino di Report lady Franceschini e Zan

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