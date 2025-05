Giuli: 6,5 milioni di euro per il Museo della Resistenza a Milano

Un contributo di 6,5 milioni di euro: è la cifra che il ministero della Cultura metterà a disposizione per il Museo della Resistenza a Milano

Ne ha parlato lo stesso ministro Alessandro Giuli, presente alla Triennale di Milano per l’inaugurazione della ventiquattresima esposizione.

“Abbiamo parlato con il presidente della Regione, Attilio Fontana e col sindaco Giuseppe Sala e il contributo del Mic ci sarà”, ha risposto Giuli ai cronisti.

Il Museo della Resistenza a Milano

“Abbiamo confermato l’accordo del mio predecessore Gennaro Sangiuliano come secondo i piani – aggiunge il ministro – e non mancherà niente al Museo della Resitenza”.

Il contributo ammonterà, ”come abbiamo detto sui 6 milioni e mezzo, dopodiché tutto è migliorabile. Penso sia questa la cifra stabilita e che sia sufficiente, ma – conclude – seguiremo passo passo il lavoro”.

Si farà quindi la seconda piramide di Herzog & de Meuron, simile ma più piccola rispetto a quella che già ospita Microsoft e Fondazione Feltrinelli.

Il sindaco Sala: “Il ministro è stato di parola”

“Questo è molto importante, con Giuli ne avevamo parlato insieme anche al presidente Fontana, e devo dire che è stato di parola”. Questo il commento del sindaco Sala. “Incassate queste promesse per il Museo della Resistenza siamo in dialogo con il ministro Giuli per la Beic, perché anche per la Beic – ha aggiunto – mancano fondi. Una battaglia alla volta”.

