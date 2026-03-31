Israele, pena di morte ai terroristi: approvata la legge

La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari.Â Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si Ã¨ opposto, mentre la legge ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman.

Secondo il testo, Ã¨ passibile di condanna a morte ”chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell’ambito di un atto di terrorismo, con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele’‘.

Il testo finale prevede che il tribunale abbia la facoltÃ di convertire la pena in ergastolo, nonchÃ© di imporre la pena capitale anche se non richiesta dall’accusa e senza che sia necessaria unanimitÃ tra i giudici.

Secondo il testo, Ã¨ passibile di condanna a morte ”chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell’ambito di un atto di terrorismo, con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele”.

Il testo finale prevede che il tribunale abbia la facoltÃ di convertire la pena in ergastolo, nonchÃ© di imporre la pena capitale anche se non richiesta dall’accusa e senza che sia necessaria unanimitÃ tra i giudici.ANSA