Ghana, approvata legge contro la promozione di attività Lgbt

Il parlamento del Ghana ha approvato una nuova legge che criminalizza la promozione di attività LGBTQ, nell’ambito di una più ampia repressione delle minoranze sessuali in Africa occidentale.

La legge sui diritti sessuali umani e i valori familiari del 2025 è stata approvata per acclamazione dopo che la Commissione per gli affari costituzionali e legali ne ha raccomandato l’adozione all’unanimità, ha dichiarato il primo vicepresidente del parlamento, Bernard Ahiafor.

La legge è stata presentata lo scorso anno, poco dopo l’insediamento del presidente John Dramani Mahama. I parlamentari del partito politico di Mahama, il National Democratic Congress, erano stati esortati dai leader religiosi e da altri sostenitori della legge a votarla, e ora Mahama subirà pressioni affinché la firmi.

Nel 2024, sotto la presidenza di Nana Akufo-Addo, predecessore di Mahama, i legislatori avevano approvato una versione precedente del disegno di legge, ma questa aveva incontrato ostacoli legali e Akufo-Addo non l’aveva mai promulgata.

Il disegno di legge approvato venerdì mantiene la pena detentiva fino a tre anni per atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Vieta inoltre il “finanziamento, la sponsorizzazione o la promozione” di atti LGBTQ, con pene detentive che vanno dai tre ai cinque anni. Introduce anche l'”obbligo di denuncia” degli atti LGBTQ proibiti alle forze dell’ordine o ad altre autorità, con i trasgressori che rischiano fino a tre anni di carcere.

L’Africa occidentale ha assistito a una serie di leggi anti-LGBTQ negli ultimi mesi.

A marzo, il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha firmato una legge che raddoppia la pena massima detentiva per atti sessuali tra persone dello stesso sesso, portandola a 10 anni, e che criminalizza qualsiasi tentativo di promuovere l’omosessualità.

A settembre dello scorso anno, i legislatori del Burkina Faso hanno votato per criminalizzare per la prima volta gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e per criminalizzare “comportamenti che possano promuovere pratiche omosessuali e simili”.

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