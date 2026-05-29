Cape Canaveral, il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio

Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì 27 maggio, segnando una battuta d’arresto per le ambizioni dell’azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NasaSpaceflight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l’accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione.

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In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una “anomalia” durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l’esplosione non ha causato vittime o feriti. L’azienda aerospaziale del patron di Amazon stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell’orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione “Amazon Leo”, concepita come concorrente della rete Starlink.

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Jeff Bezos: “Tutto il personale è stato contabilizzato e si trova in salvo. È troppo presto per conoscere la causa principale, ma stiamo già lavorando per individuarla. Giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che necessita di essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena.”

Elon Musk: “Molto sfortunato. I razzi sono difficili.”