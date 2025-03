Esplode primo razzo per satelliti lanciato dall’Europa

Il primo razzo orbitale lanciato dall’Europa continentale si e’ schiantato a terra esplodendo, solo pochi secondi dopo il lancio dalla base spaziale norvegese di Andoya, nell’Artico.

Poco dopo il decollo, il razzo Spectrum, un razzo a due stadi sviluppato dalla startup tedesca Isar Aerospace, ha iniziato a oscillare, si e’ capovolto e poi e’ ricaduto a terra, generando una potente esplosione, secondo le riprese trasmesse in diretta su YouTube. ANSA

Drone footage released by @isaraerospace showing the rocket missed the pad, confirming initial reports. pic.twitter.com/QkSam2gRy2

— Kerbal Space Academy (@KSpaceAcademy) March 30, 2025