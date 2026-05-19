Ebola, Usa vietano ingresso dai Paesi colpiti per 30 giorni

Gli Usa impongono un divieto di ingresso di 30 giorni per viaggiatori stranieri provenienti dai Paesi colpiti dal virus Ebola

L’amministrazione Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori stranieri che siano stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan negli ultimi 21 giorni, in risposta a un’epidemia di Ebola in rapida diffusione.

Lo ha annunciato il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) in un nuovo provvedimento, volto a impedire l’introduzione di casi di Ebola negli Stati Uniti. Il provvedimento, firmato da Jay Bhattacharya, direttore dei National Institutes of Health e attualmente anche alto funzionario dei Cdc, resterà in vigore per ora per 30 giorni.

(Was) © Agenzia Nova