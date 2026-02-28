Pasdaran, lanciata operazione contro basi Usa

Le Guardie Rivoluzionarie in Iran hanno annunciato che l’Operazione “Truth Promise 4” Ã¨ stata lanciata “in risposta all’aggressione americano-sionista contro il territorio iraniano”.

Secondo l’annuncio, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein Ã¨ stato attaccato con missili e droni, e anche le basi americane in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, “oltre ai centri militari e di sicurezza nel cuore di Israele”. Ãˆ stato riferito che “gli attacchi missilistici delle forze iraniane continuano e informazioni dettagliate saranno pubblicate in seguito”.

WASHINGTON, 28 FEB – La base della Quinta Flotta della Marina Militare americana in Bahrein Ã¨ stata colpita “da un attacco missilistico”. Lo riferisce un funzionario Usa alla Cnn definendo la situazione come ancora “attiva”. (ANSA)