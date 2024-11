Epigenetica, ambiente e prevenzione. PIAZZA LIBERTÀ ritorna giovedì 21 novembre 2024

Epigenetica, ambiente e prevenzione

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, giovedì 21 novembre 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata parleremo dell’impatto dell’ambiente sulla nostra vita e dell’importanza della prevenzione, che è una fattore chiave per la salute.

Ne parleremo con il prof. Giorgio Terziani, Visiting Professor in Discipline del Benessere – Saint George School di Brescia, esperto di benessere, con oltre 20 anni di esperienza nel settore di ricerca e sviluppo da un punto di vista tecnico di Nutraceutica.

L’epigenetica è una scienza in via di di sviluppo che si configura come una branca della biologia molecolare, attinente con la genetica, dalla quale si differenzia poiché si occupa dello studio delle modifiche genotipiche che non alterano la sequenza nucleotidica del DNA. Queste modifiche controllano lo sviluppo di organismi superiori in risposta a fattori ambientali e portano ad una nuova variabilità genetica, ereditabile dalla prole, regolando e alterando l’espressione genica.