Omicidio Yana, Dumitru Stratan condannato all’ergastolo

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Omicidio Yana Malayko, ipotesi ergastolo per Dumitru Stratan

MANTOVA, 22 APR – La Corte d’appello di Brescia, presieduta dal giudice Eliana Genovese, ha condannato all’ergastolo il 36enne moldavo Dumitru Stratan, ritenuto colpevole di omicidio premeditato di Yana Malaiko, la 23enne uccisa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023 nell’appartamento di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano.

Nel primo pomeriggio di oggi i giudici hanno respinto la tesi della difesa, sostenuta dall’avvocato Gregorio Viscomi, secondo cui non vi sarebbe stata volontÃ  di uccidere, accogliendo invece la richiesta della Procura e riconoscendo l’aggravante della premeditazione. In primo grado Stratan era stato condannato a 20 anni. “Giustizia Ã¨ fatta” ha detto alla lettura della sentenza il padre della giovane, Oleksandr Malaiko. (ANSA)

Share

Articoli correlati

Omicidio Vincenzo Iannitti

Omicidio Vincenzo Iannitti, fermato il 19enne Victor Uratoriu

Gabriele Vaccaro

Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato 17enne egiziano

carabinieri scientifica

Vasto, 19enne trovato morto: ipotesi omicidio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *