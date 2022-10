Stroncato da un malore a 49 anni: morto il noto imprenditore Andrea Parisotto

(www.ildolomiti.it) – MONTEBELLUNA. Aveva solo 49 anni Andrea Parisotto il noto imprenditore di Montebelluna venuto a mancare nei giorni scorsi a causa di malore. Parisotto era stato il fondatore della Ap8 Invest Srl Holding Company, società di investimento specializzata nello sviluppo delle piccole imprese mentre in passato era stato componente del consiglio di amministrazione di Scarpa, l’azienda di famiglia attiva nel settore delle calzature.

Non solo perché il 49enne era anche il presidente dell’associazione Sportsystem e del Museo dello Scarpone. “Una scomparsa prematura – commenta il presidente del Veneto Luca Zaia – e un’indubbia perdita per il mondo imprenditoriale della regione, in particolar modo per il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, eccellenza veneta in Italia e nel mondo”.

Zaia ha poi aggiunto: “Parisotto era un imprenditore capace e dinamico e una persona disponibile e appassionata, che sono sicuro avrebbe contribuito a firmare un altro capitolo nella storia delle aziende del Veneto. Ai suoi familiari va il mio profondo cordoglio e a lui il mio pensiero”.

