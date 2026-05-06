Crosetto: “nessuna unità della Marina partita o in partenza per Hormuz”

“È opportuno ribadire con fermezza che nessuna unità della Marina Militare è partita né è in procinto di partire verso l’area dello Stretto di Hormuz”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una nota con la quale intende “fornire un chiarimento puntuale” in merito alle “interpretazioni circolate nelle ultime ore su alcune dichiarazioni relative a un possibile impiego della Marina Militare nell’area dello Stretto di Hormuz”.

Nato, Trump: “Alleati non ci aiuterebbero nemmeno in un conflitto globale”

Donald Trump ritiene improbabile che gli alleati della Nato possano aiutare gli Stati Uniti se gli Usa fossero costretti a impegnarsi in un conflitto globale con una grande potenza. Lo ha detto il presidente in un’intervista con il giornalista Hugh Hewitt, di Salem News: “Quando avevamo bisogno della Nato, non c’erano per noi. E se mai dovessimo affrontare un conflitto importante o uno ancora più grave, non credo che ci sarebbero per noi”.

Il tycoon ha poi aggiunto che lui e gli Usa in generale si sono finalmente resi conto dell’atteggiamento degli alleati nei confronti di Washington, in particolare della loro riluttanza ad aiutare.

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