Uccise il figlio di 9 anni, ucraina a giudizio immediato

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste Francesco Antoni ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di Olena Stasiuk, la 55enne, cittadina ucraina, che lo scorso 12 novembre a Muggia (Trieste) ha ucciso il figlio di 9 anni, Giovanni Trame.E’ stata accolta dunque, come riporta Il Piccolo, la richiesta del pm Alessandro Perogio, titolare del fascicolo.

La donna, a cui è stato riconosciuto un parziale vizio di mente, sarà processata dalla Corte d’Assise di Trieste. L’accusa è di omicidio volontario aggravato da una serie di circostanze: l’uso dell’arma, la minorata difesa della vittima con cui Stasiuk aveva un vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi futili e abietti. La prima udienza è fissata per il 10 luglio.

Giovanni Trame è stato ucciso nel corso dell’unico incontro a settimana non sorvegliato che Stasiuk aveva ottenuto nel lungo contenzioso con l’ex marito Paolo Trame per l’affidamento del bimbo.

Attualmente la donna è detenuta nella sezione psichiatrica del carcere La Dozza di Bologna. Sul caso la Procura di Trieste ha aperto anche un secondo fascicolo, dopo l’esposto presentato da Paolo Trame. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarda eventuali condotte omissive o negligenti poste in essere dai soggetti che nel corso degli anni si sono occupati del contenzioso tra i genitori sull’affidamento del bambino e dell’assistenza psichiatrica alla 55enne. ANSA