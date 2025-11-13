Trieste, ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Una donna ha ucciso il figlio, di nove anni, tagliandogli la gola. E’ accaduto ieri sera nella loro abitazione, nel centro di Muggia (Trieste)

La donna, di nazionalitÃ  ucraina, Ã¨ separata dal padre e la vicenda era seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l’allarme Ã¨ stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia, perchÃ© non riusciva a contattare la donna. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era giÃ  morto. ANSA

Ha sgozzato il figlio di nove anni, facendolo morire dissanguato. La scena del crimine Ã¨ andata in scena in centro a Muggia, nella tarda serata di ieri 12 novembre.

La donna, una cinquantenne di nazionalitÃ  ucraina, Ã¨ stata fermata dagli uomini del Commissariato locale. Subito dopo Ã¨ intervenuta anche la Squadra mobile della questura giuliana. Sul posto anche il 118 chiamati per i soccorsi. Quando sono arrivati per il bambino non c’era piÃ¹ nulla da fare. Sulla scena Ã¨ stato trovato un coltello, con cui la madre ha ucciso il figlio. La donna Ã¨ stata portata in caserma. Gli accertamenti sono andati avanti tutta la notte e sono in corso. La notizia Ã¨ in aggiornamento.
