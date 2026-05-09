Taranto, straniero ucciso a coltellate

Un uomo è stato ucciso a coltellate questa mattina nella città vecchia di Taranto

Si tratterebbe di un cittadino straniero di circa 35 anni originario del Mali che è stato assalito e accoltellato al culmine di una lite in piazza Fontana, vicino al porto mercantile. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 35enne sarebbe stato colpito più volte all’addome con un oggetto appuntito, probabilmente un cacciavite. Le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

L’area è stata transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile impegnato nei rilievi e nella ricerca del responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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