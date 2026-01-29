Merz: ‘impossibile adesione dell’Ucraina alla UE nel 2027’

cancelliere tedesco Merz

Il cancelliere tedesco Merz ha sollevato dubbi sulla capacitÃ  dell’Ucraina di soddisfare i criteri per aderire all’UE entro il 2027

“Abbiamo discusso l’argomento in modo approfondito e abbiamo anche detto agli americani che un’adesione dell’Ucraina il 1Â° gennaio 2027 Ã¨ esclusa. Non Ã¨ possibile. Tutti i membri, compresa l’Ucraina, che desiderano aderire all’Unione Europea, devono soddisfare i criteri di Copenaghen. I processi di solito durano alcuni anni.

L’Ucraina deve avere una prospettiva per diventare membro dell’Unione Europea, ma questo Ã¨ un processo a lungo termine. Possiamo arrivarci strada facendo. Gli ucraini si stanno lentamente avvicinando all’Unione Europea. Questo Ã¨ sempre possibile, ma un’adesione cosÃ¬ rapida non Ã¨ possibile. A proposito, ci sono anche altre prioritÃ . Questi sono i negoziati che si stanno svolgendo ad Abu Dhabi. Siamo in stretto contatto con le delegazioni americana e ucraina. Abbiamo anche redatto i documenti insieme”.

Il video pubblicato su Telegram
https://t.me/letteradamosca/32770

