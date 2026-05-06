Milano, 29enne accerchiato e rapinato: arrestati 4 egiziani

Lo hanno circondato e aggredito per una collanina d’oro e un paio di cuffie. Il violento assalto si è concluso con quattro arresti, dopo una tentata fuga verso la metropolitana. È il bilancio di una rapina commessa da una gang in via Imbonati, a Milano.

L’agguato e la violenza

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte tra lunedì e martedì. La vittima, un italiano di 29 anni, stava camminando all’angolo con via Conte Verde quando è stato preso di mira dal branco. Il gruppo lo ha prima seguito, poi circondato per impedirgli ogni via di fuga e infine aggredito con violenza.

I quattro sono riusciti a strappargli dal collo una catenina e a sottrargli le cuffie AirPods, prima di darsi alla fuga a piedi tra le vie del quartiere.

L’inseguimento e la cattura

Il piano della banda è però fallito grazie al tempestivo passaggio di una volante, che ha intercettato i giovani mentre correvano a tutta velocità verso la fermata della metropolitana di Dergano. Gli agenti si sono messi all’inseguimento, supportati immediatamente dal Reparto Prevenzione Crimine, riuscendo a bloccare i fuggitivi prima che potessero far perdere le proprie tracce nel sottosuolo.

Chi sono gli arrestati

I componenti del gruppo sono tutti giovanissimi di origine egiziana: uno ha 16 anni mentre gli altri hanno 22, 20 e 19 anni. Per i tre maggiorenni si sono aperte le porte delle camere di sicurezza, il sedicenne è stato invece affidato a una comunità per minori su disposizione delle autorità.

La refurtiva è stata recuperata, restituendo un briciolo di serenità alla vittima, scossa per l’accaduto.

www.milanotoday.it – foto repertorio