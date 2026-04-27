Parma, studenti col taser per difendersi: “Situazione inaccettabile”

L’inviato di “Mattino Cinque”, Marcello Piazzano, è fuori l’ITIS Leonardo da Vinci di Parma dove due studenti danno testimonianza di quella che oggi la loro quotidianità dentro e fuori la scuola. “La situazione qui è inaccettabile, ci sono ragazzi che vengono aggrediti sia all’interno che nelle zone limitrofe della scuola” spiega Matilde mostrando lo spray al peperoncino che è costretta a tenersi in tasca.

“Il problema è che queste risse non nascono negli istituti ma fuori, specie nel centro storico di Parma – prosegue la ragazza – Questa situazione non è stata fermata subito e di conseguenza è arrivata addirittura nei posti che dovrebbero essere più sicuri. A scuola c’è chi gira con il taser per difendersi perché ci sono situazioni davvero inaccettabili”. “Molti ragazzi hanno scelto di lasciare questa provincia per andare altrove. Qui il problema c’è e oggi vogliamo lanciare un segnale” commenta un altro studente fuori la scuola.

“Abbiamo paura sia dentro che fuori la scuola. Noi sappiamo dalle chat che ci sono molti che a scuola vengono con il taser o lo spray al peperoncino per difendersi. Rapine e aggressioni avvengono per lo più nelle zone limitrofe, ci rubano le scarpe e pochi euro per vantarsi sui social ed essere così i protagonisti della situazione” conclude la ragazza. A intervenire alle telecamere di “Mattino Cinque” anche l’ex sindaco di Parma Pietro Vignali: “Sicuramente si tratta di un problema di carattere sociale per il quale servono misure di prevenzione, ma quando il fenomeno raggiunge certi livelli serve un’azione decisa e immediata per ridare serenità alla città ma soprattutto ai giovani”.

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