Omicidio Vincenzo Iannitti, fermato il 19enne Victor Uratoriu

Si terrÃ domani mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza di convalida del fermo del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso dell’omicidio del suo amico Vincenzo Iannitti, 20 anni, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione Ã¨ stato rinvenuto lunedÃ¬ sera a pochi passi da casa, in un cortile interno di un’abitazione fatiscente eâ€¨abbandonata situata nelle zone centrali di San Castrese, frazione del Comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Vincenzo era scomparso di casa il 18 marzo scorso, ed era stato visto l’ultima volta in compagnia del 19enne.

Questi, portato in caserma subito dopo la macabra scoperta, ha ammesso le proprie responsabilitÃ davanti al pm Gionata Fiore e ai carabinieri della Compagnia di Sessa dicendo, dopo essere apparso reticente e distaccato, di aver inferto due coltellate a Vincenzo al culmine di una lite e di averne gettato il corpo dalla terrazza di casa sua, attigua al luogo in cui i resti, nascosti sotto una coperta e altro materiale, Ã¨ stato poi ritrovato

Victor, difeso dall’avvocato Luigi Imperato, non ha fornito alcun movente, ed Ã¨ proprio sulle motivazioni del suo gesto, rilevanti anche sotto un profilo giuridico concernente le circostanze aggravanti, che si concentrano le indagini di Procura e Carabinieri.

Il 19enne ha solo detto di aver reagito ad alcune affermazioni a lui non gradite fatte da Vincenzo, a cui era legato da un’amicizia di lunga data; affermazioni riguardanti forse lo stile di vitaâ€¨adottato da Victor, giudicato sbagliato dall’amico. Troppo poco perÃ² per spiegare l’omicidio. Anche la droga, nonostante le voci, non sembra il contesto in cui cercare, visto che i due ragazzi erano entrambi incensurati, nÃ© erano mai statiâ€¨segnalati come assuntori. Pure l’ipotesi di una ragazza contesa sembra non corrispondente al vero, essendo entrambi fidanzati. Domani, durante l’udienza di convalida davanti al gip, Victor potrebbe dunque chiarire perchÃ© ha ammazzato cosÃ¬â€¨brutalmente l’amico. â€¨ ANSA