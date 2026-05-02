Approvato nuovo Piano pandemico: vaccini, mascherine e smartworking fino al 2029

Un sistema pronto a reagire mettendo in campo misure e strategie pianificate in caso di una nuova pandemia. La parola d’ordine Ã¨ essere preparati, per non lasciarsi cogliere di sorpresa. E’ l’obiettivo cui punta il nuovo Piano pandemico nazionale 2025-29, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo un lungo confronto e a tre anni dalla scadenza del precedente.

Le novitÃ del nuovo Piano pandemico nazionale

Innanzitutto, si allarga il campo d’azione: il Piano non Ã¨ riferito al contrasto della sola pandemia influenzale, come era finora, ma Ã¨ esteso a tutte le potenziali pandemie da patogeni a trasmissione respiratoria e a maggiore potenziale pandemico. E conta su risorse specifiche: la legge di bilancio 2025 ha stanziato 50 milioni per il 2025, 150 per il 2026 e 300 milioni annui a partire dal ’27.

Il Piano “si fonda su un obiettivo chiaro: garantire tutela ai cittadini”, ha commentato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Cinque gli obiettivi: ridurre l’impatto sanitario di una pandemia sulla popolazione; garantire risposte rapide e coordinate a livello nazionale e locale; limitare l’impatto sui servizi sanitari e sociali assicurando la continuitÃ delle prestazioni essenziali; tutelare gli operatori sanitari; promuovere informazione e responsabilizzazione della popolazione.

Cosa contiene il Piano pandemico nazionale

Il testo tiene conto delle indicazioni Oms, prevede una durata quinquennale e adotta un approccio flessibile e adattabile a diversi scenari epidemiologici.

Rispetto alle diverse misure da adottare, nel Piano si fa riferimento ai dispositivi di protezione: Ã¨ previsto l’uso di mascherine, come le semi-maschere filtranti efficaci per evitare la trasmissione per via respiratoria, ma si specifica che tali dispositivi sono efficaci solo se inseriti all’interno di un “piÃ¹ ampio insieme di interventi”.

Previsto anche l’utilizzo dei vaccini, che vengono ritenuti strumenti efficaci per mitigare l’impatto di una pandemia. Ma si prevedono anche interventi di controllo non farmacologici: non si parla di lockdown, ma nel Piano si prevede che in presenza di un patogeno respiratorio a elevata contagiositÃ possono essere valutate delle misure restrittive, autorizzate attraverso leggi o atti aventi forza di legge, per limitare o evitare aggregazioni di persone.

Prevista anche, in particolari scenari di gravitÃ che lo rendano necessario, il potenziamento dello smartworking e del telelavoro.

Le reazioni

Plaudono gli infettivologi della SocietÃ italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che invitano a mantenere un approccio basato su “informazione corretta e preparazione, senza fare allarmismo”. La pandemia “piÃ¹ probabile in futuro – spiega la presidente Cristina Mussini – resta comunque quella influenzale. Importante Ã¨ essere pronti sul campo”.

Critico Ã¨ invece Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Il Piano Ã¨ troppo generico e, soprattutto, manca ciÃ² che piÃ¹ conta in caso di pandemia: indicazioni precise in merito alle modalitÃ di approvvigionamento di farmaci e vaccini“.

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