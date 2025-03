UE: prepararsi a guerre, pandemie e crisi climatica

L’Europa deve prepararsi a possibili guerre, attacchi informatici, pandemie e agli effetti devastanti della crisi climatica, avverte la Commissione europea. In un panorama geopolitico in subbuglio e in una corsa al riarmo di fronte alla minaccia russa, al timore di rimanere senza l’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti e al crescente numero di disastri naturali,

Bruxelles chiede a tutte le famiglie europee di dotarsi di scorte di acqua, medicine, batterie e cibo per sopravvivere per 72 ore senza aiuti esterni in caso di crisi. Questa è una delle linee guida della strategia di preparazione dell’UE, che l’esecutivo dell’UE presenterà mercoledì.

Il giornale spagnolo ‘El Paìs‘ ha visionato la bozza della Strategia di Preparazione dell’Unione, in cui si esorteranno i cittadini dell’Ue ad avere riserve di acqua, medicine, batterie e cibo per sopravvivere 72 ore.