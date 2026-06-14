Roma, furti e rapine violente: arrestati tre nordafricani

Tre arresti in poche ore nel cuore della Capitale: è questo il bilancio di una serie di controlli mirati effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Centro, finalizzati a contrastare i reati contro la persona durante l’orario notturno.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:30 in via Gaeta, nei pressi della stazione Termini. Due cittadini marocchini di 35 e 44 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dai militari della stazione Macao mentre aggredivano un 47enne del Bangladesh. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero avvicinato la vittima, colpendola con calci e pugni per sottrarle lo smartphone e il portafogli. L’uomo, soccorso dal personale del 118, ha ricevuto le prime cure sul posto, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Poco dopo, intorno alle 3:00, un secondo intervento ha avuto luogo in piazza del Teatro di Pompeo. Un turista canadese di 23 anni è stato avvicinato da un gruppo di persone che, con la tecnica dello strappo, gli hanno sottratto una collana d’oro del valore di circa 1.800 euro.

Mentre due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce, uno degli autori, un cittadino egiziano di 20 anni già con precedenti, è stato prontamente bloccato dai carabinieri in servizio di vigilanza nei pressi di corso Rinascimento. Il giovane è stato successivamente preso in consegna dai militari della stazione Roma Piazza Farnese e arrestato per furto con strappo.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

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