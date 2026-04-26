Violenza sessuale alla stazione di Napoli Centrale, arrestato cingalese

ImolaOggiCRONACA, News 2026

polfer

Un 29enne è stato arrestato per violenza sessuale nella stazione di Napoli Centrale. L’intervento è scattato nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, dove una donna aveva segnalato di essere stata appena molestata.

Gli agenti della polfer, impegnati nei controlli del servizio “Stazioni sicure”, sono intervenuti al binario 2 dopo la chiamata al centro operativo. Sul posto hanno trovato la vittima, in evidente stato di agitazione, che ha indicato l’uomo come autore della violenza.

Il 29enne, originario dello Sri Lanka, è stato bloccato poco dopo e arrestato in flagranza di reato. Proseguono i controlli rafforzati nell’area della stazione e nelle zone circostanti

www.napolitoday.it

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