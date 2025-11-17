Prato, agenti Digos aggrediti da gruppo di cinesi

ImolaOggi CRONACA, News 2025

polizia digos

Due agenti della Digos feriti e altri aggrediti a Prato da un gruppo di 15 cittadini cinesi che avevano tentato un blitz contro alcuni lavoratori impegnati in un sit in

La polizia era in servizio di ordine pubblico.Â I cittadini cinesi volevano raggiungere un gazebo di lavoratori pakistani e di altre nazionalitÃ  che protestano per vedersi riconoscere il contratto di lavoro da imprese della filiera dell’abbigliamento. Tuttavia gli stessi aggressori, riporta la procura di Prato, non hanno esitato a scagliarsi e a usare violenza contro la Digos.

L’episodio Ã¨ di stamani

Due poliziotti della questura di Prato hanno subito lesioni e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. La procura parla di aggressione da parte di oltre 15 cittadini cinesi usciti dal capannone del Consorzio Euroingro srl, in via Gora del Pero, dove hanno le attivitÃ  diverse ditte cinesi che producono accessori per l’abbigliamento. Quando il gruppetto ha inteso raggiungere, per ‘punirli’, i lavoratori extracomunitari posizionati a un gazebo nelle vicinanze – per una pacifica manifestazione sindacale contro lo stesso consorzio – gli agenti della Digos sono dovuti intervenire per scongiurare l’aggressione agli operai. Nel tafferuglio il personale della Digos Ã¨ stato colpito.

La polizia ha comunque bloccato tre cinesi di 27, 30 e 60 anni, regolari in Italia, e la procura procede contro questi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Indagini in corso per individuare gli altri appartenenti al gruppo uscito dal capannone. ANSA

Articoli correlati

Prato, scritta alla fermata del bus: "sparate alla Meloni"

Prato, scritta alla fermata del bus: “sparate alla Meloni”

carabinieri

Prato, rapina un 23enne e tenta di violentarlo: arrestato senegalese

polizia stradale

In auto con 200mila euro in contanti, cinese denunciata per riciclaggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *