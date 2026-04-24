Decreto sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano “Bella ciao”

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Si apre la seduta della Camera dove è previsto il voto sul decreto sicurezza e dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, sale il coro “Bella ciao”.

“Colleghi, abbiamo capito su, dobbiamo proseguire i nostri lavori” redarguisce il presidente di turno Fabio Rampelli (Fdi) mentre inizia l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s) con l’espressione: “Buon 25 aprile”.

(ANSA) – “Siamo qua per il decreto sicurezza, non è un festival canoro. Rispetto l’inno nazionale ma quelli cantano Bella ciao, mi sembra una mancanza di rispetto”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli domandava perché quando in Aula alla Camera è stato intonato l’inno, è rimasto seduto come gli altri esponenti della Lega