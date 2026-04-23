Migranti in Cpr Albania, Corte UE: compatibile con le norme europee

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migranti in Albania

ROMA, 23 APR – “Una notizia importante, che conferma la validitÃ  della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. PerchÃ© sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietÃ , coraggio e soluzioni concrete”.

Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la posizione dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti “Ã¨ compatibile” con le norme Ue sul rimpatrio e l’asilo, a condizione che “i diritti dei migranti siano pienamente tutelati”. (ANSA)

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