Migranti, accordo GB-Francia: polizia antisommossa sulle spiagge

Regno Unito e Francia hanno raggiunto un nuovo accordo per cercare di fermare le traversate dei migranti su piccole imbarcazioni attraverso il Canale della Manica

Come riferisce l’emittente televisiva “Sky News”, la polizia antisommossa sarà dispiegata sulle spiagge francesi per disperdere i gruppi di migranti, mentre i pagamenti britannici alla Francia saranno legati ai risultati nella riduzione degli attraversamenti.

Sarà inviato circa il 40 per cento in più di agenti addestrati nelle “tattiche di gestione delle folle e dei disordini”, con un investimento di 500 milioni di sterline (575,8 milioni di euro) per rafforzare la presenza sulle coste francesi. Altri 160 milioni di sterline (184,2 milioni di euro) saranno destinati a nuove strategie per impedire le partenze, tra cui attività di intelligence per aumentare gli arresti dei trafficanti e un maggiore uso di droni. Se però le nuove misure non riusciranno a ridurre gli attraversamenti, i finanziamenti aggiuntivi saranno sospesi dopo un anno.

La ministra dell’Interno britannica, Shabana Mahmood, ha definito l’intesa “storica” per fermare i “viaggi pericolosi” e colpire i trafficanti. Restano tuttavia criticità operative, tra cui l’uso dei cosiddetti “taxi boat”.

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