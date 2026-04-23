Famiglia nel bosco, “la gioia e la felicita’ dei bambini e’ stata distrutta”

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Nathan Trevallion

“Mai avrei potuto immaginare il dolore e la sofferenza che abbiamo trascorso come famiglia durante gli ultimi cinque mesi. Specialmente i bambini. Prima, la separazione dalla loro casa, dai loro animali e dal padre. Secondo, la separazione dalla loro mamma. La paura, l’ansia, lo stress e la trauma e’ stato orribile per loro mentalmente e emozionalmente. La loro gioia e felicita’ e’ stata distrutta.

Mia moglie e io rimaniamo in armonia e in amore piu’ uniti piu’ di prima Il nostro amore e’ per l’uno e l’altro ed e’ per i nostri bambini. Il nostro desiderio piu’ grande e’ che possiamo essere ricongiunti, come una famiglia piena di amore, come eravamo prima”.

Le parole del padre Nathan Trevallion alla Camera dei Deputati nell’evento organizzato dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla.   ANSA

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