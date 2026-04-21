India, obbligatorio bere urina di mucca per visitare tempio di Gangotri

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India, tempio di Gangotri

Nel tempio di Gangotri, una delle piÃ¹ frequentate mete di pellegrinaggio induista, nello stato himalayano dell’Uttarakhand, i fedeli dovranno bere una bevanda che contiene urina di mucca, come condizione per essere ammessi di fronte allo scrigno che contiene l’immagine della dea Ganga, cui Ã¨ dedicato.

La nuova regola, pensata come “pratica di vera fede” Ã¨ stata annunciata dal comitato di gestione del sito.

“Solo quelli che vorrebbero visitare il tempio per curiositÃ ”, ha detto il presidente del comitato, Dharmendra Semwal, “solleveranno obiezioni, e non saranno ammessi”. Il bicchiere contenente il “liquido sacro” sarÃ  offerto dagli addetti ai cancelli del tempio. Ãˆ prevedibile che la maggior parte dei devoti accetterÃ  di bere: raggiungere il tempio, uno dei quattro di un percorso ad alta quota, a oltre 3000 metri di altezza, richiede un viaggio impegnativo, e un notevole sforzo fisico. (ANSA)

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