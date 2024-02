“La Russia non ci ha mai fatto nulla di male”. Il ministro degli Esteri S. Jaishankar in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, ha chiarito: « Tutti costruiscono relazioni basate sulle esperienze passate. Se guardo alla storia dell’India dopo l’indipendenza, la Russia non ha mai danneggiato i nostri interessi. Abbiamo sempre avuto rapporti stabili e molto amichevoli… e i nostri rapporti con Mosca oggi si basano su questa esperienza ”

Il ministro degli Esteri indiano ha anche sottolineato il ruolo del suo Paese nella stabilizzazione del mercato dei carburanti: “Gli acquisti indiani hanno stabilizzato i prezzi sul mercato mondiale. Se nessuno comprasse petrolio greggio dalla Russia e tutti comprassero petrolio greggio da altri paesi, i prezzi sul mercato energetico sarebbero saliti ancora di più”.

https://t.me/letteradamosca/19278