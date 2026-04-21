Fincantieri costruirÃ  nuova classe di droni marini militari in Wisconsin

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droni marini militari

Fincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerÃ  Spectre, una nuova classe di unitÃ  di superficie senza equipaggio (USV) multiruolo ad alta velocitÃ , sviluppata dall’azienda californiana Saildrone, specializzata in droni marini e nella ricerca oceanografica. Spectre, secondo quanto si apprende, Ã¨ destinata alla US Navy in base a un contratto stipulato tra Saildrone e la marina militare statunitense.

Si tratta di unitÃ  concepite per rispondere all’ evoluzione dei requisiti operativi delle moderne forze navali e riflette la crescente domanda di piattaforme navali autonome, progettate per impiego su larga scala e realizzate secondo elevati standard di affidabilitÃ  industriale.

La collaborazione con Saildrone Ã¨ stata annunciata in occasione della fiera Sea-Air-Space della Navy League in corso a National Harbor (Maryland; USA) e segna un passo avanti nella strategia industriale di Fincantieri per integrare soluzioni unmanned nel proprio portafoglio Difesa, facendo leva sui consolidati processi cantieristici e sulla capacitÃ  produttiva del Gruppo. In una nota Fincantieri sottolinea che il programma si fonda sull’esperienza di FMG nella produzione in serie di avanzate unitÃ  in alluminio, applicando metodi cantieristici industrializzati a una piattaforma autonoma di nuova generazione, progettata per operazioni navali multiruolo.

Spectre sarÃ  costruita alla Fincantieri in Wisconsin, sarÃ  lunga circa 52 metri, avrÃ  un dislocamento di 250 tonnellate e una velocitÃ  massima fino a 30 nodi. SarÃ  la piattaforma Saildrone piÃ¹ grande, veloce e performante sviluppata fino ad oggi, predisposta anche per operazioni ‘anti-submarine warfare’ (in tempo di guerra). Tra le caratteristiche: eccezionale autonomia, profilo acustico ultraâ€‘ silenzioso, elevata flessibilitÃ  e riconfigurabilitÃ  per missioni alternative, inclusi profili ad alta velocitÃ  e a bassa osservabilitÃ . (ANSA).

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