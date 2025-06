Milano, rapine di orologi di lusso: fermati due nordafricani

Si erano specializzati nel furto di orologi di lusso che venivano strappati in pieno centro a Milano

MILANO, 20 GIU – Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un marocchino di 25 anni e un algerino di 26 ritenuti responsabili di una rapina, del 3 luglio del 2022 in Milano, in via San Giovanni Sul Muro, ai danni di un brasiliano, a cui era stato sottratto con violenza un orologio Patek Philippe dal valore di circa 100.000 euro, e del furto con strappo, il primo luglio dello stesso anno sempre a Milano, in corso Venezia, ai danni di un italiano al quale era stato preso un orologio Richard Mille, risultato poi una copia.

L’identificazione è stata possibile grazie all’acquisizione ed all’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza sui luoghi dei fatti e delle strutture alberghiere in cui gli indagati alloggiavano, con documenti di identità falsi

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, coordinati dalla Procura, hanno scoperto infatti che i due erano giunti a Milano con altri nordafricani con l’intento di mettere a segno i furti ai danni vittime che erano individuate e pedinate nelle vie del centro cittadino. I due fermati, nei giorni scorsi sono stati controllati dagli agenti del Commissariato Greco Turro, ai quali hanno esibito gli stessi documenti d’identità contraffatti usati per soggiornare in hotel e mettere a segno i colpi. Il loro fermo è già stato convalidato. (ANSA)