Svizzera, referendum per limitare la popolazione a 10 milioni

“No a una Svizzera da 10 milioni” Ã¨ questo lo slogan con cui il Partito Democratico Svizzero (Udc), di estrema destra, ha promosso il referendum che si terrÃ il prossimo 10 giugno e potrebbe avere forti ripercussioni sul Paese. La popolazione elvetica sarÃ chiamata alle urne per votare per limitare a un massimo di 10 milioni la popolazione residente. Nel caso in cui l’iniziativa, osteggiata dal governo e Parlamento, dovesse passare il voto popolare, questa scatterebbe giÃ al superamento dei 9,5 milioni di abitanti.

Verrebbero imposte restrizioni ai nuovi ingressi, compresi richiedenti asilo e ricongiungimenti familiari. Attualmente la popolazione svizzera si attesta intorno a 9,1 milioni.

Da dove nasce la proposta

Alla base del referendum c’Ã¨ il timore, espresso dai promotori dell’Udc (il piÃ¹ grande partito del Paese), che l’aumento dei residenti stia gonfiando gli affitti e mettendo a dura prova le infrastrutture e i servizi pubblici. Dati alla mano, Negli ultimi dieci anni la popolazione svizzera Ã¨ cresciuta circa cinque volte piÃ¹ velocemente della media degli stati membri dell’UE circostanti, in piÃ¹ circa il 27% dei residenti non ha la cittadinanza svizzera.

Al contrario, chi si oppone a questo referendum, avverte del possibile rischio di paralizzare lâ€™economia e compromettere gli accordi con l’Unione Europea in tema di libera circolazione di persone, elemento fondamentale proprio per l’economia e il lavoro.

