Kuwait, conduttrice Tv condannata a 3 anni per post “filo-Iran”

KUWAIT, IN GALERA SE SEMBRI FILO-IRAN

La popolare conduttrice della televisione di Stato kuwaitiana, Zaynab Dashti, è stata condannata a tre anni di carcere per alcuni post sui social media che sono stati considerati come appoggio all’Iran durante la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Il Kuwait ha arrestato circa 1.200 persone nell’ambito di una vasta campagna di lotta contro le dichiarazioni filo-iraniane legate al conflitto. La popolazione del Kuwait è inferiore ai 5 milioni di persone.

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