Milano, chiodo nell’insalata di patate di un alunno a scuola

Si tratta dell’ennesimo caso in poche settimane di un corpo estraneo trovato nel cibo degli alunni

MILANO, 27 MAR – Un chiodo nell’ insalata di patate in un piatto di un bambino di una scuola. É successo ancora una volta a Milano nella scuola elementare di via Ariberto nella mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune. Il chiodo sarebbe stato trovato conficcato nell’ insalata di patate, il Comune sta ora facendo delle verifiche. Ci sono già stati infatti ritrovamenti di corpi estranei nel pane, tra cui del vetro, su cui la procura di Milano ha aperto una indagine.

Mentre in un’altra occasione un’insegnante ha trovato un coleottero nel suo cibo. Lo scorso anno invece un bambino aveva trovato un bullone nel panino del pranzo al sacco. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Milano, Riccardo Truppo, la situazione “é estremamente allarmante e le famiglie milanesi devono essere rese edotte dello stato d’emergenza attualmente in corso”.

“La situazione come supponevo e denuncio da settimane rimane estremamente allarmante – prosegue -. Tutto ciò è inaccettabile e non possiamo più perdere tempo. Vanno attivate subito delle procedure d’emergenza che portino anche alla sospensione del servizio. le responsabilità politiche restano alte e anzi si aggravano di giorno in giorno”. Una posizione condivida dalla eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone che chiede alla vicesindaca e assessora all’educazione Anna Scavuzzo di “relazionare subito in aula, senza nascondersi come la scorsa volta, e l’amministrazione valuti anche la sospensione della concessione alla società. L’incapacità del fornitore è sotto gli occhi di tutti”. (ANSA)