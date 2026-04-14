Firenze, 56enne accoltellato per rapina: Ã¨ gravissimo

Una violenta aggressione ha scosso la serata di ieri, lunedÃ¬ 13 aprile, nel quartiere di Novoli

FIRENZE – Intorno alle 21, all’incrocio tra via di Novoli e via Forlanini, un uomo di 56 anni Ã¨ stato accoltellato al culmine di una tentata rapina.Â Il dramma si Ã¨ consumato sul marciapiede della rotonda, proprio sotto il ponte della tramvia. L’uomo, un cittadino italiano, sarebbe stato avvicinato con l’intento di essere rapinato; alla sua resistenza, l’aggressore avrebbe estratto un’arma da taglio colpendo ripetutamente. La chiamata al 112 Ã¨ stata drammatica: ferite profonde al torace e all’addome.

La vittima Ã¨ stata soccorsa da un ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa, che si trovava a transitare in zona fuori servizio. Accortosi immediatamente della gravitÃ delle ferite, il militare Ã¨ intervenuto sul marciapiede praticando le prime manovre dâ€™emergenza: un intervento provvidenziale per tamponare le emorragie e stabilizzare l’uomo fino all’arrivo dei sanitari del 118.

Sul posto sono poi confluite l’automedica e un’ambulanza infermieristica del 118. Dopo le manovre di stabilizzazione sul posto, il 56enne Ã¨ stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono definite gravissime dai sanitari.

I carabinieri, intervenuti immediatamente in via di Novoli, stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per risalire all’identitÃ dell’aggressore, fuggito subito dopo il ferimento.

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