Pisani: “criminalità straniera sempre più ampia e violenta”

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capo della Polizia, Vittorio Pisani

CATANIA, 17 APR – “La criminalità straniera, purtroppo, generata anche da contesti di marginalità e difficoltà di integrazione, assume delle dimensioni sempre più ampie e violente così come la crescente devianza giovanile che necessita di un’attenzione particolare sulla tematica della minore età”.

Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, oggi a Catania in occasione del 174esimo anniversario della fondazione del Corpo e della inaugurazione della nuova Questura del capoluogo etneo. “Vi e’ la necessita di un impegno sistemico da parte di tutte le istituzioni – ha aggiunto – perché dobbiamo essere in grado di intercettare, comprendere e arginare i fenomeni di violenza e soprattutto di una diffusa radicalizzazione sul web da parte dei minori”. ANSA

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