Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato

Per il governo Meloni non sembra esserci pace. Dopo il risultato negativo del referendum e le dimissioni dell’ormai ex ministra del Turismo, Daniela SantanchÃ¨, ora Ã¨ il turno di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia: nel pomeriggio di oggi, giovedÃ¬ 26 marzo, il forzista ufficializzerÃ la sua decisione di lasciare l’incarico.

La lettera firmata da 14 senatori

Secondo quanto si apprende, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l’unitÃ del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata piÃ¹ accreditata a succedergli Ã¨ Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. “Non ho nulla da dichiarare”, ha risposto Gasparri, interpellato dall’ANSA al riguardo.

Nella lettera si convocano i senatori azzurri alle ore 16.30: all’ordine del giorno sono previste le dimissioni di gasparri e il voto per eleggere il suo successore.

Al momento non vi sono conferme, ma sembrerebbe che Gasparri potrebbe prendere il posto della stessa Craxi alla presidenza della commissione Esteri e Difesa.

tgcom24.mediaset.it